В США сообщили о завершении 50% работ по плавучей платформе для гуманитарной помощи в Газе

США завершили 50% работ по строительству плавучей платформы для распределения гуманитарной помощи у побережья сектора Газа.

Об этом сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы завершили установку пирса более чем на 50%", - сказала она, отметив, что первые поставки гуманитарной помощи будут осуществлены в начале мая. "У меня нет для вас точной даты", - уточнила она.

Сингх добавила, что войска США не будут присутствовать там. "ЦАХАЛ будет возглавлять усилия по обеспечению безопасности на местах, когда дело дойдет до распределения [помощи]", - указала она.

Ранее газета Jerusalem Post информировала, что вооруженные силы США планируют завершить работы по строительству плавучей платформы для распределения гуманитарной помощи у побережья сектора Газа к началу мая.

Пентагон заявил ранее, что американские военнослужащие приступили к сооружению временного порта для доставки гуманитарной помощи, который будет расположен в нескольких километрах от северного побережья Газы. По оценкам Пентагона, на его сооружение потребуется от 10 до 14 дней или чуть больше. Согласно имеющемуся плану, сначала гуманитарная помощь будет загружаться на суда на Кипре, оттуда ее будут доставлять в порт. Затем помощь переместят на вспомогательные суда и доставят до специально созданного причала. Оттуда гуманитарную помощь отвезут на грузовиках жителям Газы.

7 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон создает временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю. В Пентагоне заявили, что военнослужащие США не будут сходить с кораблей на берег в секторе Газа при доставке гуманитарной помощи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!