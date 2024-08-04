СМИ узнали о секретном расследовании ФБР в отношении Трампа

Прокуратура и Федеральное бюро расследований (ФБР) США тайно вели расследование в отношении Дональда Трампа, подозревая его в получении $10 млн от Египта в 2016 году. Как передает Day.Az, об этом пишет американская газета The Washington Post.

По информации WP, поводом для этого стали данные разведки, указывавшие на то, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пытался выделить Трампу эту сумму для поддержки его президентской кампании 2016 года.

После получения разведданных министерство юстиции США начало расследование относительно того, переводились ли деньги из Каира Трампу (кандидатам в президенты США запрещено принимать средства из-за рубежа). Следователи также пытались выяснить, могли ли деньги от президента Египта повлиять на решение республиканца в последние дни его предвыборной гонки влить в свою кампанию $10 млн собственных денег.

"По данным The Post, на эти вопросы, по крайней мере, по мнению нескольких следователей, ведущих дело, никогда не будет получен ответ", - говорится в статье.

Как пишет издание, дело зашло в тупик к осени 2019 года, поскольку генеральный прокурор Уильям П. Барр выразил сомнения относительно наличия достаточных доказательств для продолжения расследования в отношении Трампа. В июне 2020 года прокурор закрыл расследование, сославшись на "отсутствие достаточных оснований".

До этого Трамп заявил, что президент США Джо Байден может попросить прекратить два дела против него.

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