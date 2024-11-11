В Белом доме раскрыли, что обсудят Байден и Трамп на встрече

Во время встречи в Овальном кабинете 13 ноября действующий американский президент Джо Байден обсудит со своим преемником Дональдом Трампом основные вопросы внутренней и внешней политики.

Как передает Day.Az, об этом в интервью CBS заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Первым и самым важным посланием будет то, что президент Байден привержен мирной и ответственной передаче власти от одного президента к другому, что соответствует лучшим традициям нашей страны и было таковым на протяжении последних 240 лет", - отметил советник действующего лидера.

Он рассказал, что у Байдена будет возможность объяснить Трампу, как он видит нынешнюю ситуацию, и узнать, как тот намерен решать имеющиеся вопросы после вступления должность.