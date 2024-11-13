Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила ко второму этапу наземной операции в Ливане, целью которой является уничтожение ракетного потенциала движения "Хезболлах".

Как передает Day.Az, об этом сообщила израильская газета Maariv со ссылкой на армейские источники.

"Начался второй этап наземной операции в южном Ливане, целью операции является уничтожение ракетного вооружения" Хезболлах", а также оказание дополнительного давления на террористическую организацию", - говорится в сообщении.



Отмечается, что силы ЦАХАЛ действуют не только на юге Ливана, но и в Бейруте и долине Бекаа, уничтожая оружейные склады движения. Кроме того, подчеркивается, что за последний месяц "Хезболлах" выпустила около 90 БПЛА по Израилю, большинство из которых были перехвачены.



В сообщении также говорится, что атака северных районов Израиля осуществлялась с тех территорий в Ливане, где еще не действовали силы ЦАХАЛ.

Напомним, что Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны.