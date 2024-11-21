В Австралии запретили детям пользоваться соцсетями

Власти Австралии приняли закон, ограничивающий возраст пользователей социальных сетей, запретив доступ к ним лицам младше 16 лет. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства отметил, что Австралия приняла "передовой для всего мира закон, установивший минимальный возраст пользователей соцсетей в 16 лет". "Он вносит изменения в действующее законодательство, регулирующее безопасность в интернете, что обеспечит более надежную защиту молодых австралийцев на критических этапах их развития", - отмечается в заявлении.

Также Альбанезе указал, что власти страны потребуют от технологических компаний и администраций социальных сетей принять разумные меры для того, чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать аккаунты и страницы. "Правительство предусмотрит строгое наказание за нарушение нового закона, и цифровым платформам за это будут грозить штрафы в размере до 49,5 млн австралийских долларов [более $32 млн]", - уточнил он, отметив, что под действие новых правил попадут социальные сети Snapchat, TikTok, Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и X (ранее Twitter). Доступными для детей останутся Google Classroom и YouTube, а также средства обмена сообщениями и онлайн-игры.