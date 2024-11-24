Маск высказался о рисках третьей мировой войны

Илон Маск в своем посте в социальной сети X (бывший Twitter) затронул тему рисков третьей мировой войны, связав их с президентством Дональда Трампа. Маск опубликовал две картинки с человеческим мозгом и пулей.

Как передает Day.Az, на первом изображении пуля попадает в мозг с надписью "Третья мировая война", а на втором изображении пуля задевает ухо и проходит мимо мозга, с надписью "Колонизация Марса".

Предположительно, этим постом Маск сделал отсылку к инциденту, когда Трамп был ранен во время покушения, и пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы, задевая только ухо. В связи с этим, миллиардер, который не раз высказывался о необходимости колонизации других планет для выживания человечества, видит в президентстве Трампа путь к снижению глобальных рисков и открытию новых возможностей для освоения космоса.