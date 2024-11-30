https://news.day.az/world/1711671.html В Финляндии начинаются масштабные военные учения В Финляндии вблизи российской границы начались сухопутные учения с участием 2,8 тысячи военных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что учения пройдут в Каяани и Кухмо на полигонах Вуосанка и Сотинпуро с 30 ноября по 4 декабря. В учениях будут участвовать 2,8 тысячи военных.
В Финляндии начинаются масштабные военные учения
В Финляндии вблизи российской границы начались сухопутные учения с участием 2,8 тысячи военных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что учения пройдут в Каяани и Кухмо на полигонах Вуосанка и Сотинпуро с 30 ноября по 4 декабря.
В учениях будут участвовать 2,8 тысячи военных. Также будут использованы 600 единиц транспортной и боевой военной техники, транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500.
Военные отработают подготовку к наступлению и обороне, ведение боя на изнурение наступающего противника, в темное время суток и в условиях финской зимы.
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