Байден заявил о намерении вновь переговорить с Трампом

Президент США Джо Байден сообщил о намерении провести еще одну беседу с избранным президентом Дональдом Трампом до его инаугурации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе пресс-пула Белого дома во время посещения со своей семьей острова Нантакет в штате Массачусетс Байден утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли он вновь встретиться с Трампом до сложения своих полномочий.