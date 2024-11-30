https://news.day.az/world/1711676.html Байден заявил о намерении вновь переговорить с Трампом Президент США Джо Байден сообщил о намерении провести еще одну беседу с избранным президентом Дональдом Трампом до его инаугурации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Байден заявил о намерении вновь переговорить с Трампом
Президент США Джо Байден сообщил о намерении провести еще одну беседу с избранным президентом Дональдом Трампом до его инаугурации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В ходе пресс-пула Белого дома во время посещения со своей семьей острова Нантакет в штате Массачусетс Байден утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли он вновь встретиться с Трампом до сложения своих полномочий.
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