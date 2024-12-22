https://news.day.az/world/1717369.html Рио-де-Жанейро после штормового ветра и ливня - ВИДЕО В бразильском Рио-де-Жанейро обстановка после штормового ветра и сильнейшего ливня, который затопил часть городских кварталов, остается сложной. Как передает Day.Az, кадры с места происшествия были опубликованы в Телеграм. На видео видно, как улицы города покрыты водой, а движение транспорта нарушено.
Рио-де-Жанейро после штормового ветра и ливня - ВИДЕО
В бразильском Рио-де-Жанейро обстановка после штормового ветра и сильнейшего ливня, который затопил часть городских кварталов, остается сложной.
Как передает Day.Az, кадры с места происшествия были опубликованы в Телеграм.
На видео видно, как улицы города покрыты водой, а движение транспорта нарушено. Шторм также привел к повреждениям зданий и инфраструктуры. Спасательные службы продолжают работать на месте.
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