Рио-де-Жанейро после штормового ветра и ливня

В бразильском Рио-де-Жанейро обстановка после штормового ветра и сильнейшего ливня, который затопил часть городских кварталов, остается сложной.

Как передает Day.Az, кадры с места происшествия были опубликованы в Телеграм.

На видео видно, как улицы города покрыты водой, а движение транспорта нарушено. Шторм также привел к повреждениям зданий и инфраструктуры. Спасательные службы продолжают работать на месте.