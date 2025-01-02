https://news.day.az/world/1720076.html В Стамбуле задержали отца с дочкой за стрельбу из окна В Стамбуле задержали отца с дочкой, решивших пострелять из окна квартиры в новогоднюю ночь. Об этом сообщает телеканал Habertürk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Жители самого густонаселенного района Эсенъюрт на окраине Стамбула сняли на видео, как мужчина высовывается из окна квартиры в новогоднюю ночь и открывает стрельбу.
В Стамбуле задержали отца с дочкой за стрельбу из окна
В Стамбуле задержали отца с дочкой, решивших пострелять из окна квартиры в новогоднюю ночь. Об этом сообщает телеканал Habertürk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Жители самого густонаселенного района Эсенъюрт на окраине Стамбула сняли на видео, как мужчина высовывается из окна квартиры в новогоднюю ночь и открывает стрельбу. Предполагается, что он стрелял в воздух.
"Установили личности отца и дочки и задержали их по месту проживания. Отец Озджан П. и его дочка Сыла доставлены в участок, идет допрос", - подчеркнули журналисты.
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