В Стамбуле задержали отца с дочкой за стрельбу из окна

В Стамбуле задержали отца с дочкой, решивших пострелять из окна квартиры в новогоднюю ночь. Об этом сообщает телеканал Habertürk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жители самого густонаселенного района Эсенъюрт на окраине Стамбула сняли на видео, как мужчина высовывается из окна квартиры в новогоднюю ночь и открывает стрельбу. Предполагается, что он стрелял в воздух.

"Установили личности отца и дочки и задержали их по месту проживания. Отец Озджан П. и его дочка Сыла доставлены в участок, идет допрос", - подчеркнули журналисты.