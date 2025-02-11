В США мужчина лишился конечностей из-за врачебной ошибки

В Соединенных Штатах Америки мужчина лишился рук и ног в результате врачебной ошибки. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

Чад Герло лег на операцию по удалению камней из почек, а выписался из больницы без рук и ног. Операция прошла успешно, однако позже выяснилось, что мужчина подхватил инфекцию - у пациента поднялось давление и начали отказывать органы. Из-за сильных антибиотиков, которые прописали Чаду, у него почернели и руки, и ноги, поскольку кровь не поступала к конечностям. В результате мужчине провели ампутацию. Герло подал в суд на медицинское учреждение из-за ненадлежащего оказания услуг.

Издание уточняет, что еще до врачебной ошибки 46-летний американец передвигался на инвалидной коляске после того, как попал в ДТП, а теперь мужчине еще больше требуется помощь близких. При этом протезирование конечностей осуществить вряд ли удастся. Вопрос компенсации представители больницы решили с Герло до заседания, сумма не уточняется.

До этого сообщалось, что в США женщина забеременела через неделю после рождения первенца. 22-летняя Джейлин из Атланты родила дочь Амору в январе этого года. Ребенок появился на свет раньше срока, но проблем со здоровьем у Аморы не было, пишет издание. После рождения дочки Джейлин рекомендовали воздержаться от секса на шесть недель. Однако девушка не смогла выдержать такой срок. Во второй раз Джейлин забеременела уже через неделю после родов.