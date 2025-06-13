https://news.day.az/world/1760241.html Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке Президент США Дональд Трамп напомнил Ирану, что давал республике 60 дней на заключение сделки по ядерной программе в рамках своего ультиматума. Как передает Day.Az, соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social. "Им следовало бы это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли это осилить.
Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке
Президент США Дональд Трамп напомнил Ирану, что давал республике 60 дней на заключение сделки по ядерной программе в рамках своего ультиматума.
Как передает Day.Az, соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.
"Им следовало бы это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли это осилить. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!" - написал он.
До этого Трамп написал в соцсети, что остается привержен дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной программе.
Американский лидер отметил, что перед всей администрацией президента США была поставлена задача вести переговоры с иранской стороной.
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