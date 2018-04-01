Перестрелка в Стамбуле, есть раненый
1 апреля 2018 10:17 129
В турецком Стамбуле произошла перестрелка, в результате которой получил ранения сотрудник полиции. Об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Отмечается, что в сотрудника полиции открыли огонь, когда между ним и тремя гражданами завязался спор из-за долгов. Стрелявшие скрылись с места преступления.
Раненого доставили в больницу. Полиция задержала шесть подозреваемых в связи с инцидентом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
31 Мар. 11:00 19 297
-
31 Мар. 13:14 5 423
-
31 Мар. 13:29 3 295
-
31 Мар. 16:05 2 905
-
31 Мар. 18:52 2 889