Перестрелка в Стамбуле, есть раненый

1 апреля 2018 10:17

В турецком Стамбуле произошла перестрелка, в результате которой получил ранения сотрудник полиции. Об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Отмечается, что в сотрудника полиции открыли огонь, когда между ним и тремя гражданами завязался спор из-за долгов. Стрелявшие скрылись с места преступления.

Раненого доставили в больницу. Полиция задержала шесть подозреваемых в связи с инцидентом.

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