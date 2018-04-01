Перестрелка в Стамбуле, есть раненый

В турецком Стамбуле произошла перестрелка, в результате которой получил ранения сотрудник полиции. Об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Отмечается, что в сотрудника полиции открыли огонь, когда между ним и тремя гражданами завязался спор из-за долгов. Стрелявшие скрылись с места преступления.

Раненого доставили в больницу. Полиция задержала шесть подозреваемых в связи с инцидентом.