Умер актер, озвучивший «Утиные истории» и «Винни-Пуха»

9 апреля 2018 11:50

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, скончался комик Чак Мак-Канн. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ему было 83 года. Он умер из-за хронической сердечной недостаточности. О смерти объявил его агент Эдвард Лоцци.

Актер озвучил несколько шоу для детского телевидения. Его голосом говорили персонажи таких мультфильмов и видеоигр, как "Гарфилд шоу", "Новые приключения Винни-Пуха" и "Утиные истории".

Мак-Канн также снялся в сериалах "Маленький домик в прериях", "Бонанца" и "Коломбо".

Чак Мак-Канн был близким другом основателя Playboy Хью Хефнера и участвовал в создании нескольких видео для журнала.

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