Известный российский актер госпитализирован с серьезным заболеванием

Народный артист России Александр Панкратов-Черный госпитализирован в Москве. Актеру требуется хирургическое вмешательство, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что у Панкратова-Черного обнаружили серьезное заболевание, из-за которого сухожилия утрачивают эластичность. Это грозит артисту потерей подвижности руки. Несмотря на то, что существуют нехирургические методы лечения недуга, врачи рекомендовали артисту провести операцию.

68-летний Александр Панкратов-Черный наиболее известен по фильму 1983 года "Мы из джаза". Он также сыграл в таких лентах, как "Зимний вечер в Гаграх", "Сибириада", "Курьер", "Ширли-мырли", "Палата №6", и в сериале "Мастер и Маргарита".

Звание народного артиста России Панкратов-Черный получил в 2009 году.

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