Могерини не исключила военной эскалации ситуации в Сирии
24 апреля 2018 16:34 175
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини не исключила военной эскалации ситуации в Сирии. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной проходящей здесь международной конференции по Сирии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Могерини также заявила, что только сирийцы должны определять будущее своей страны. "Сирия - это не шахматная доска и не геополитическая игра. Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны", - сказала она.
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