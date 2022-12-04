В Великобритании продают последний новый внедорожник Lada Niva

Британский ресурс Lada4x4.co.uk сообщает, что на складе в Лондоне остался последний незарегистрированный российский внедорожник Lada Niva, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о версии Bronto и комплектации Prestige. Внедорожник в пересчете на российскую валюту стоит 1,6 млн руб. В комплектацию входит кондиционер, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники, подогрев сидений, аудиоподготовка, подвеска с увеличенным на 50 мм дорожным просветом, внедорожные покрышки, а также расширитель колесных арок.

Внедорожник Niva Bronto оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод - полный.