Tesla снизила цены на свои электрокары в США

Производитель электрокаров Tesla понизил цены на свои наиболее продаваемые автомобили в США. Скидки на Model 3 и Model Y составили от 6 до 20%, сообщило 13 января агентство "Прайм", передает Day.Az.

Для покупателей марки в США новая цена на Model Y с увеличенным запасом хода с учетом правительственной субсидии (американский федеральный налоговый кредит в размере $7500 для электромобилей) будет на 31% ниже первоначальной цены.

В Германии один из известных производителей снизил цены на седан Model 3 и кроссовер Model Y от 1 до 17% в зависимости от конфигурации авто. В сочетании со снижением цен в Китае и на других азиатских рынках этот шаг означает, что на главных рынках Tesla отказалась от прежней стратегии, которую проводила большую часть 2022 года, когда спрос был высоким, а средние цены на ее электромобили двигались вверх.