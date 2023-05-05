Самые долговечные седаны и хетчбэки в мире

Самым долговечным седаном на рынке, который без каких-либо серьезных проблем проезжает более 400 тыс. км, является Toyota Avalon, согласно результатам свежего исследования iSeeCars.com, передает Day.Az.

Ранее мы публиковали суммарный рейтинг самых долговечных машин, по данным iSeeCars.com, который изучил данные более 260 миллионов автомобилей, проданных в период с 2012 по 2022 год. В том рейтинге доминировали внедорожники и пикапы, а читатели удивлялись, почему в список не попали Toyota Corolla и другие известные у нас надёжные машины. Они есть в отдельном рейтинге самых долговечных легковых машин.

Toyota Avalon проедет более 400 000 км без серьезных поломок с вероятностью 33,1%, что в 3,8 раза больше, чем в среднем у автомобилей в данном сегменте. Следом за Toyota Avalon идут Honda Accord и Toyota Camry, результаты которых составляют 27,1 и 20,4% соответственно. В первую пятерку попали также Toyota Matrix и Subaru Legacy.

Почти все машины, которые попали в рейтинг, выпущены японскими компаниями. Исключения составили Volkswagen Golf и Jetta, которые заняли 9 и 10 места соответственно, а также Audi A8 L на 12 месте.

Полный рейтинг:

1. Toyota Avalon;

2. Honda Accord;

3. Toyota Camry;

4. Toyota Matrix;

5. Subaru Legacy;

6. Lexus GS300;

7. Acura RL;

8. Honda Civic;

9. Volkswagen Golf;

10. Volkswagen Jetta;

11. Mitsubishi Lancer;

12. Audi A8 L;

13. Acura TL;

14. Toyota Corolla;

15. Nissan Maxima;

16. Subaru Impreza.