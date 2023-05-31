Volkswagen разработал умные часы, которые сделают езду с автопилотом безопаснее

Смарт-часы Volkswagen сделают езду с автопилотом безопаснее. Немецкая компания запатентовала устройство для владельцев полуавтономных машин, которое следит за своевременной передачей управления водителю. Часы будут опираться на множество факторов для расчета времени, нужного для переноса рук на рулевое колесо. Разработка упростит взаимодействие между человеком и электроникой и поможет предупредить опасные ситуации, верят в Volkswagen.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, благодаря системе датчиков смарт-часы смогут определять ускорение и положение кисти водителя и вовремя предупреждать его о необходимости вмешаться. В современных машинах с полуавтопилотом эту функцию выполняют камеры, но Volkswagen утверждает, что часы - более совершенное решение.

Неверное определение времени, необходимого для передачи управления, ведет за собой ложную реакцию электроники - вплоть до экстренного торможения. Такое поведение системы не только вызывает лишнее раздражение у водителя, но и может создать аварийную ситуацию.

Смарт-часы Volkswagen оснастят различными сенсорами, включая акселерометр и датчик положения. Их можно будет настроить под сценарии вождения и даже под конкретных водителей. Устройство будет учитывать различную скорость их реакции. Также оно примет во внимание особенности покрытия: к примеру, ухабистая дорога может замедлить отклик, и датчик вибрации уловит это.

Для полной картины часы можно будет связать со штатными камерами автомобиля. Таким образом они смогут "увидеть" пробку впереди и сигнализировать водителю о необходимости немедленного вмешательства. Если же датчики определят, что он не успеет это сделать, система инициирует торможение.

В патенте Volkswagen речь идет о сопряжении с современным автопилотом второго уровня. Переход к третьему уровню автономии, по мнению инженеров марки, представляет собой "самый большой скачок с технической точки зрения". Как бы то ни было, Tesla надеется достичь почти полной автономности уже в 2023 году. Электрокары уже близки к этому, заявил глава компании Илон Маск после того, как несколько дней испытывал электронику Теслы.