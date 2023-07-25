Так выглядит Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition

Volkswagen Jetta GLI дебютировал в США в 1984 году с техникой от модели GTI и кузовом седан (вместо хетчбэка Golf). В честь этого события компания Volkswagen анонсировала на рынке США модель Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition. Техника у юбилейного седана такая же, как у обычного, а вот дизайн немного разнообразили, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Сделали это при помощи красных акцентов - они присутствуют как в оформлении интерьера, так и экстерьера. Автомобиль будут красить в серый, белый и синий цвета, но при этом решетка радиатора, корпуса зеркал заднего вида и верхняя часть крышки багажника с крохотным спойлером будут черными. 18-дюймовые колесные диски - тоже черные.

Интересно, что у Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition нет кожаного салона, но судя по опубликованным картинкам, на бедность оснащения владельцы жаловаться не будут.

Под капотом пропишется 2,0-литровый турбомотор мощностью 228 л.с., причем в базе он будет работать с 6-ступенчатой механической (!) коробкой передач. Для рынка США, где 99,9% машин оснащены автоматическими КПП, это смелый ход. Впрочем, 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями доступен за доплату. Для сравнения, оригинальный седан VW Jetta GLI 1984 года оснащался 1,8-литровым мотором мощностью 90 л.с.

Всего будет выпущено 1984 Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition. Цена базовой версии - 29 235 долларов.