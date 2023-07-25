Так выглядит Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Volkswagen Jetta GLI дебютировал в США в 1984 году с техникой от модели GTI и кузовом седан (вместо хетчбэка Golf). В честь этого события компания Volkswagen анонсировала на рынке США модель Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition. Техника у юбилейного седана такая же, как у обычного, а вот дизайн немного разнообразили, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Сделали это при помощи красных акцентов - они присутствуют как в оформлении интерьера, так и экстерьера. Автомобиль будут красить в серый, белый и синий цвета, но при этом решетка радиатора, корпуса зеркал заднего вида и верхняя часть крышки багажника с крохотным спойлером будут черными. 18-дюймовые колесные диски - тоже черные.  

Представлен юбилейный седан Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition. Будет выпущено всего 1984 экземпляра

Интересно, что у Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition нет кожаного салона, но судя по опубликованным картинкам, на бедность оснащения владельцы жаловаться не будут.

Представлен юбилейный седан Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition. Будет выпущено всего 1984 экземпляра

Под капотом пропишется 2,0-литровый турбомотор мощностью 228 л.с., причем в базе он будет работать с 6-ступенчатой механической (!) коробкой передач. Для рынка США, где 99,9% машин оснащены автоматическими КПП, это смелый ход. Впрочем, 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями доступен за доплату. Для сравнения, оригинальный седан VW Jetta GLI 1984 года оснащался 1,8-литровым мотором мощностью 90 л.с.

Представлен юбилейный седан Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition. Будет выпущено всего 1984 экземпляра

Представлен юбилейный седан Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition. Будет выпущено всего 1984 экземпляра

Всего будет выпущено 1984 Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition. Цена базовой версии - 29 235 долларов.