Chery показала новый логотип

Китайская компания Chery приняла решение сменить логотип. Так, автопроизводитель сделал свою фирменную эмблему в плоском, двухмерном формате, который стал популярен у некоторых брендов в последние время, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Сами китайцы уверяют, что новый логотип получил математически выверенную форму, которая отсылает к цифрам "3,6,9". Эти числа в свое время упоминал Никола Тесла. "Если бы вы знали всё великолепие чисел 3,6 и 9, вы бы имели ключ к Вселенной", - заявлял ученый.

Также в Chery заявили, что в геометрии нового логотипа они попытались отразить бесконечный цикл "Цветка жизни". Он олицетворяет совершенный порядок, и цикличность в жизни. Цветовая схема нового логотипа Chery выполнена в трех колерах - черном, красном и сером.

До этого логотип компании представлял собой объединенные три буквы - C, A и C (Chery Automobile Company).

В Chery объяснили, что процесс ребрендинга будет постепенным и в итоге затронет "все аспекты жизни бренда". Закончится он в 2025 году. Последнем этапом станет смена вывесок на фасадах зданий официальных дилеров марки CHERY.

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