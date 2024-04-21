Changan рассекретил кроссовер Uni-Z

Компания Changan представила новый кроссовер Uni-Z. Он построен на базе Oshan Z6, но имеет оригинальный дизайн интерьера. На передней панели новинки расположились парящий центральный дисплей, компактная "приборка" и необычный светящийся элемент, который, по слухам, станет частью фоновой подсветки салона. В Китае продажи Uni-Z стартуют в первом квартале этого года. Ориентировочная цена - 150 тысяч юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Changan опубликовала фотографии нового кроссовера Uni-Z, который выйдет на китайский рынок в первом квартале этого года и будет стоить около 150 тысяч юаней (1,9 млн р.). Правда, новой машину можно назвать лишь формально. На самом деле это Oshan Z6 образца 2022 года, но с немного другой внешностью и минималистичным внутренним убранством. На родине Uni-Z сертифицирован с двумя силовыми установками: "турбочетверкой" 1.5 мощностью 188 лошадиных сил и гибридной системой на базе "атмосферника" такого же объема. Другие подробности пока не приводятся, поэтому всё внимание на интерьер.

Трудно не заметить, что архитектурой салона Uni-Z сильно отличается от, скажем, Uni-K. В глаза бросаются парящий центральный дисплей, небольшая прямоугольная "приборка", а также консольный подлокотник с нефиксируемым селектором трансмиссии и площадкой для беспроводной зарядки. Светящийся "корабль пришельцев" со столбцами бинарного кода, расположенный под лобовым стеклом, легко принять за очередную попытку физического воплощения голосового помощника - сегодня подобного рода эксперименты встречаются всё чаще. Однако местные журналисты утверждают, что это всего лишь элемент фоновой подсветки.

Как уже говорилось ранее, скоро линейка Uni будет выделена в отдельный суббренд. В модельный ряд войдет лифтбек Uni-V, кроссоверы Uni-T и Uni-K (а теперь и Uni-Z), седан Lamore и вседорожник CS55 Plus. Гамма самого Changan при этом заметно сократится. Крупные дилерские центры разделят на две зоны, в одной из которых будут продавать автомобили материнской компании, в другой - новоиспеченной Uni.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!