Кроссовер-бестселлер Chery Tiggo 7 обновили

Компания Chery представила три модели своего внедорожника Tiggo 7 2024 года выпуска с ценовым диапазоном от 74 900 до 96 900 юаней, сообщает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina.



Как он выглядит? Внешний вид Chery Tiggo 7 2024 года выпуска не претерпел существенных изменений. Спереди появилась решетка радиатора, состоящая из большого количества хромированных точек. Сама форма решетки немного изменилась. Сзади дизайн остался прежним. Кроме того, стали доступны три новых цвета кузова: жемчужно-белый, обсидианово-черный и квантово-серый.



Габариты Chery Tiggo 7 2024 года выпуска составляют 4500/1842/1746 мм, а колесная база - 2670 мм. Боковой профиль кузова существенно не изменился по сравнению со старой моделью, за исключением того, что колесные диски были заменены с черных на серебристые. Новый автомобиль оснащен 17-дюймовыми или 18-дюймовыми колесными дисками.

Также были добавлены наружная камера и три ультразвуковых радара для реализации расширенных возможностей помощи при вождении, таких как антиблокировочная система тормозов и система экстренного торможения.



Что в салоне? Внутри самым большим изменением стало добавление 24,6-дюймового двойного экрана и новый темно-коричневый цвет интерьера. Диагональ ЖК-дисплея составляет 12,3 дюйма, а центрального экрана управления - те же самые 12,3 дюйма.

В верхней части салона появились кнопки включения камеры на 360° и обогрева передних сидений. Кожаные сиденья, электрический кондиционер, доступ/запуск без ключа и аудиосистема с 6 динамиками теперь входят в стандартную комплектацию.



Что по технике? Технические характеристики кроссовера не изменились. Начальные версии китайского кроссовера доступны с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. (210 Нм крутящего момента), пару которому составляет вариатор. Привод - передний. Также у машины есть полноприводная модификация с 1,6-литровым двигателем.