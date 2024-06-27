Renault превратила Geely Monjaro в новый кроссовер Grand Koleos

Первым совместным продуктом нового альянса Renault и Geely стал Grand Koleos, за основу которого был взят популярный Geely Monjaro, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

Силовая структура кузова полностью позаимствована у "китайца". Grand Koleos отличается лишь оформлением передней части, которая получила другую решётку радиатора, в которую дизайнерам удалось органично вписать оптику кроссовера, и бампер. Сзади новинка отличается от Geely Monjaro другой пластикой бампера и оригинальными шильдиками.

Архитектура салона Renault Grand Koleos повторяет Monjaro, изменились лишь материалы отделки, а также поставщики некоторых систем. Например, "музыка" у модели французского бренда от бренда Bose.

Что у нового Grand Koleos своего, так это 245-сильная гибридная система E-Tech на базе ДВС объёмом 1.5 литра, которая, по словам производителя, позволяет в режиме EV передвигаться до 75% времени. Привод в данном случае только передний. Другой набор силовых агрегатов знаком по Geely Monjaro: двухлитровый 211-сильный бензиновый ДВС, который на версии 2WD работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением и с 8-диапазонным "автоматом" на версии с системой полного привода.

Из других "фишек" Grand Koleos: исполнение Esprit Alpine с двухцветным кузовом, отделкой салона алькантарой и замшей, 20-дюймовыми дисками эксклюзивного дизайна, а также лимитированная Renault Grand Koleos Edition 1955 на базе Esprit Alpine - так отметили год основания Alpine, табличка с соответствующим порядковым номером кроссовера в рамках серии размещена на центральной консоли над слотом для беспроводной зарядки. Тираж ограничен 1955 экземплярами.

Конфигуратор модели на сайте Renault Korea уже доступен, но без указания итоговой стоимости.

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