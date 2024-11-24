В автомобилях Hyundai выявили серьезную опасность

Корейская компания Hyundai отзовет в США 145 тыс. электромобилей из-за возможного риска потери мощности во время движения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает motor1.com со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отмечается, что у автомобилей обнаружили проблему, связанную с повреждением встроенного блока управления зарядкой. Этот дефект может спровоцировать внезапную остановку зарядки 12-вольтовой батареи и потерю тяги, что может привести к ДТП. Речь идет о моделях IONIQ 5 и IONIQ 6, а также электрифицированных Genesis GV60, GV70 и G80 2022-2025 годов выпуска.

Все работы по замене поврежденных компонентов проведут бесплатно.

До того в Калифорнии полицейские пожаловались на автомобили Tesla. По их словам, машины Илона Маска не подходят для несения службы.

В частности, полицейские пожаловались на то, что офицерам неудобно садиться и выходить из машины, а на заднем сиденье может расположиться только один задержанный. Это значит, что для поимки преступников придется использовать сразу несколько авто. Также полицейские оказались не удовлетворены запасом хода машины. Они пояснили, что ждать зарядки авто с подозреваемым внутри может быть опасно.

С 2035 года в Калифорнии запретят продажи новых авто на бензине и дизеле. В августе для местных полицейских закупили несколько седанов Tesla Model 3. На них потратили порядка $150 тыс. Полицейские доработки обошлись еще в $35 тыс.