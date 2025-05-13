Прибыль Volkswagen рекордно рухнула

В первом квартале 2025 года прибыль компании Volkswagen сократилась на 40,6 процента. Согласно официальному отчету, с начала нынешнего года немецкий концерн заработал 2,18 миллиарда евро после вычета налогов. Рекордные по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери руководство бренда связывает с пошлинами, введенными американской администрацией, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По прогнозам Volkswagen, операционная прибыль компании в начале 2025 года должна была составить 6,5 процентов. Однако теперь руководство концерна ожидает, что показатели всего года окажутся на нижней границе прогноза. Таким образом, немцы рискуют выдать одним из худших годов по прибыли за всю историю существования.

Руководство компании винит в сложившейся ситуации президента США Дональда Трампа, который ввел 25-процентные заградительные пошлины на европейские товары, в список которых попали автомобили и комплектующие к ним.

В начале апреля Volkswagen приостановил поставки машин в США. При этом концерн собирался повысить стоимость своих автомобилей, доступных на американском рынке.