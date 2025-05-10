Стало известно, когда BMW представит новый кроссовер X7

Новое поколение модели BMW X7 появится в 2027 году. Об этом сообщает Autocar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В основе второго поколения BMW X7 будет лежать обновленная платформа CLAR, на которой построены модели 7-Series и i7. Всего ожидается четыре типа двигателей для новинки: бензиновые, дизельные, гибридные и электрические.

Также известно, что BMW X7 второго поколения получит абсолютно новую внешность в духе линейки Neue Klasse.