https://news.day.az/autonews/1751791.html Стало известно, когда BMW представит новый кроссовер X7 Новое поколение модели BMW X7 появится в 2027 году. Об этом сообщает Autocar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В основе второго поколения BMW X7 будет лежать обновленная платформа CLAR, на которой построены модели 7-Series и i7. Всего ожидается четыре типа двигателей для новинки: бензиновые, дизельные, гибридные и электрические.
Стало известно, когда BMW представит новый кроссовер X7
Новое поколение модели BMW X7 появится в 2027 году. Об этом сообщает Autocar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В основе второго поколения BMW X7 будет лежать обновленная платформа CLAR, на которой построены модели 7-Series и i7. Всего ожидается четыре типа двигателей для новинки: бензиновые, дизельные, гибридные и электрические.
Также известно, что BMW X7 второго поколения получит абсолютно новую внешность в духе линейки Neue Klasse.
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