Shoreline LM Coupe: мотоциклетный двигатель и удельная мощность на уровне Porsche 911 GT3

Калифорнийский стартап выпустит легкий спорткар с двигателем от мотоцикла BMW. Купе LM построено по канонам спортпрототипов 1960-х и даже напоминает Porsche 917. Авторы проекта уверены, что их детище сможет составить конкуренцию именитым производителям - но стоить при этом будет в несколько раз дешевле, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компактные размеры, низкая масса и поток нефильтрованной обратной связи - вот чем будет подкупать Shoreline LM Coupe. В его основе - пространственный каркас из сплава последнего поколения. Роль усилителей играют алюминиевые панели, которые на товарных машинах заменят клееным углепластиком. Подвеска на двойных поперечных рычагах с кастомными амортизаторами Öhlins разработана в партнёрстве с инженерами Формулы-1 - и это не единственное, что объединяет LM Coupe с автоспортом.

Например, рулевой механизм с гидравлическим усилителем заимствован у спортпрототипов "Ле-Мана". От упора до упора руль делает всего 1,9 оборота, что дает молниеносный отклик. Тормоза собраны на компонентах AP Racing. Двигатель авторы проекта описывают как BMW derived, Ed Pink built. Это мотоциклетная "шестерка" объемом 1,65 литра, собранная вручную фирмой Ed Pink Racing Engines, создающей моторы для Singer 911 Classic и Czinger 21C.

Двигатель развивает больше 250 лошадиных сил и работает в паре с шестиступенчатой "секвенталкой". Силовой агрегат в сборе весит всего 102 килограмма, да и сам автомобиль будет почти на полтонны легче Mazda MX-5. По показателю удельной мощности LM Coupe обгонит Porsche 911 GT3 (350 л.с./т), а по градусу эмоций - GMA T.33, Ferrari Daytona SP3 и De Tomaso P72. Входной билет в этот мир стоит больше 2 миллионов долларов, но Shoreline готова отдать его менее чем за 500 тысяч.

Секретное оружие фирмы - система бережливого производства и высокоэффективное использование капиталовложений. Вся архитектура купе существует в цифровом виде, что позволяет быстро вносить изменения и запускать их в серию. Кроме того, производственная база Shoreline создана по стандартным аэрокосмической отрасли, а конструкция LM Coupe разработана с прицелом на ремонтопригодность. Два человека могут полностью разобрать его за 2,5 дня, а собрать за четыре.