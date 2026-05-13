На бывшем заводе Volkswagen запустили выпуск кроссовера Tenet T4L

Tenet наладил производство кроссовера T4L на бывшем заводе Volkswagen. Длина новинки составляет 4506 мм, ширина - 1828 мм, а высота - 1701 мм. Размерность колесной базы - 2650 мм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, сам производитель уточняет, что T4L является родственником модели T4, но по факту перед нами Chery Tiggo 7 Pro Max, получивший переднее оперение от Tenet T4. Стоимость модели будет раскрыта позднее.

Tenet T4L оснащается турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (210 Нм), с которым работает 6-ступенчатая преселективная коробка, рассчитанная на передачу крутящего момента до 260 Нм. Привод - строго передний.

Важным преимуществом новинки являетяеся наличие зимнего пакета. В него входят дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, а также обогревы передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Российский бренд Tenet был основан в феврале 2025 года "АГР холдингом" совместно с китайской компанией Defetoo. В активы холдинга, помимо калужской площадки, входят два завода в Санкт-Петербурге ("Каменка" и "Шушары") и склад запчастей в Чехове.