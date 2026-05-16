СМИ сообщили о перезапуске популярного автошоу

Британская вещательная корпорация BBC работает над перезапуском телевизионного шоу про автомобили Top Gear.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источник.

По данным издания, шоу может вернуться в эфир в 2027 году к 50-летнему юбилею первого выпуска.

"Боссы BBC заинтересованы в том, чтобы оживить Top Gear, поскольку они так и не смогли заполнить пустоту, образовавшуюся после закрытия программы. Многие зрители жаждут автомобильного шоу, и не только в Великобритании", - сказал собеседник издания.

Утверждается, что в настоящий момент идет поиск новых ведущих шоу.