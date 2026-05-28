Гоночный Ford Mustang Cobra выставили на торги

В США продадут Ford Mustang Пола Ньюмана с гонки "24 часа Дайтоны". Автомобиль Ford Mustang Cobra 1995 года выставили на аукцион Mecum. За рулем этой машины в том же 1995 году 70-летний актер одержал победу в своем классе в гонке "24 часа Дайтоны", а также занял третье место в общем зачете. Уникальность лота в том, что машина ни разу не мылась: на ней до сих пор "родная" грязь и потертости, оставшиеся с марафонской гонки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, компания Roush, которой принадлежал раритетный автомобиль, решила расстаться с жемчужиной своей коллекции. Mustang, который пилотировал знаменитый актер и страстный автогонщик Пол Ньюман, после финиша отправили в Музей автоспорта в Дайтона-Бич. За три десятилетия машину ни разу не мыли.

На момент гонки фильм с участием Ньюмана "Без дураков" вышел в прокат всего месяц назад, и студия Paramount решила нанести на гоночное купе его логотип. За руль 750-сильного Mustang Ньюман сел вместе с Томми Кендаллом, Марком Мартином и Майклом Брокманом. Команда выиграла соревнование в классе GTS-1, а 70-летний актер подтвердил репутацию серьезного гонщика. Двумя десятилетиями раньше, в 1974-м, он занял второе место в соревновании "24 часа Ле-Мана" на Porsche 935.

Под капотом выставленного на продажу Mustang - 6,0-литровая атмосферная "восьмерка" от Roush мощностью 750 л.с., работающая в паре с 5-ступенчатой "механикой". Никаких систем стабилизации и трекшн-контроля. Перед продажей на кузов вернули оригинальные панели, которые сняли после гонки.