Stellantis анонсировал самоуправляемый фургон для доставки

Подразделение Stellantis Pro One представило изображение концепта полностью автономного электрического фургона, который назвали "коробкой на колесах".

Премьера модели пройдет в сентябре 2026 года на выставке в Ганновере. Машина выглядит как футуристический модуль с квадратным кузовом, вынесенными по краям колесами и цифровым дисплеем на корпусе. В компании заявляют, что новинка будет беспилотной и электрической. Она призвана удешевить и упростить доставку товаров.

Кроме того, Stellantis планирует выпустить 11 новых коммерческих моделей к 2030 году, включая электрические и гибридные фургоны, а также пикапы Dakota и Rampage. Цель - стать первым в мире производителем коммерческого транспорта к 2030 году.