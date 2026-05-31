Stellantis анонсировал самоуправляемый фургон для доставки
Подразделение Stellantis Pro One представило изображение концепта полностью автономного электрического фургона, который назвали "коробкой на колесах".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Carscoops.
Премьера модели пройдет в сентябре 2026 года на выставке в Ганновере. Машина выглядит как футуристический модуль с квадратным кузовом, вынесенными по краям колесами и цифровым дисплеем на корпусе. В компании заявляют, что новинка будет беспилотной и электрической. Она призвана удешевить и упростить доставку товаров.
Кроме того, Stellantis планирует выпустить 11 новых коммерческих моделей к 2030 году, включая электрические и гибридные фургоны, а также пикапы Dakota и Rampage. Цель - стать первым в мире производителем коммерческого транспорта к 2030 году.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре