Xiaomi оформила регистраицонные документы на электрический седан SU7 Ultra 2027 модельного года.

Как следует из материалов Министерства промышленности и информационных технологий КНР, главные изменения - более широкие шины и появление двухместной версии, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Силовая установка осталась прежней: это три электрических мотора суммарной пиковой мощностью 1526 л.с. Максимальная скорость по-прежнему заявлена на уровне 318 км/ч. Батарею поставляет корпорация CATL.

Колёсная база не изменилась (3000 мм), но габариты варьируются: заявлены варианты длины в 5086, 5137 или 5315 мм, причем самая длинная версия на 200 мм длиннее прежнего максимума.

Столь заметное отличие вызвано тем, что Xiaomi предложит покупателям седана несколько вариантов кузовных обвесов, и у одного из пакетов заводскго тюнинга имеются особые передний и задний бамперы.

Другое важное изменение - расширенная передняя колея и более широкие шины: спереди теперь можно ставить покрышки 295 мм вместо 265 мм у предшественника.

Кроме того, отныне покупатель сможет заказать двухместную компоновку салона вместо стандартной пятиместной: такой вариант наверняка выберут любители трековых гонок.