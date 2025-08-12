Krediti olanların nəzərinə! - Qaydalar dəyişir
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) kreditlər və borclarla bağlı məlumatların Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə təqdim olunması qaydalarında dəyişiklik edib.
Day.Az xəbər verir ki, yeni qaydaya görə banklar və digər kredit təşkilatları yeni verilən kreditlər və kredit ödənişləri barədə məlumatları ən gec növbəti iş günü MKR-ə təqdim etməlidirlər. Digər məlumatlar isə hər ayın sonuna olan vəziyyət üzrə növbəti ayın ilk 4 iş günü ərzində, borcalanın maliyyə hesabatları isə ildə ən az bir dəfə təqdim olunacaq.
Əgər bir kreditə bir neçə şəxs birlikdə borcludursa, hər borclu üçün kredit məbləği tam olaraq qeyd ediləcək.
Məlumatlarda düzəlişlər kredit təşkilatları özləri tərəfindən və ya məhkəmənin qərarına əsasən edilə bilər.
Dəyişikliklər banklara 6 ay sonra, digər kredit təşkilatlarına isə 9 ay sonra tətbiq olunacaq və bu qaydalar qüvvəyə mindiyi tarixə qədər verilmiş bütün kreditlərə şamil olunacaq.
AMB məsələni qanunvericilik bazasına daxil etmək üçün lazımi tədbirlər görür.
Sadə desək, bu dəyişikliklər kreditlərlə bağlı məlumatların vaxtında və düzgün Mərkəzləşdirilmiş Reyestrə təqdim olunmasını təmin edəcək, həm borcalanların vəziyyətini daha aydın göstərəcək, həm də kredit təşkilatlarının məlumatların dəqiqliyinə nəzarəti gücləndirəcək.
