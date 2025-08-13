https://news.day.az/azerinews/1773855.html Dövlət büdcəsinin xərcləri 10 milyard manatı ötüb Dövlət xərcləri məcmu daxili tələbin dəstəklənməsində müsbət rol oynayıb. Day.Az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, ümumi xərclər ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 6.5% artaraq 17.1 milyard manat, dövlət büdcəsinin cari xərcləri isə ötənilki göstərici ilə müqayisədə 7.5% artaraq 10.6 milyard manat təşkil edib.
Dövlət büdcəsi xərclərinin 61.8%-i cari xərclərə, 32.2%-i əsaslı xərclərə, 6%-i dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə yönəldilib.
2025-ci ilin I yarısında sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri proqnoza qarşı 110.9% və ya 2.2 milyard manat səviyyəsində icra edilib.
