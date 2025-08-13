Pakistan - Azərbaycan iqtisadi və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə hədəflənib
Prezident Asif Əli Zərdari Pakistanın Azərbaycanla qardaşlıq münasibətlərini möhkəmləndirməyə sadiq olduğunu təsdiqləyib, ortaq dəyərləri, qarşılıqlı etimadı və ümumi istəkləri vurğulayıb.
Day.Az bu barədə Azərbaycanın İslamabaddakı səfirliyinə istinadən xəbər verir.
Prezident Zərdari İslamabadda Ayvan əs-Sədr sarayında Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Xəzər Fərhadovla görüşü zamanı ticarət, investisiya və regional inteqrasiya sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi potensialını qeyd edib. O bildirib ki, iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi iki ölkəni bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaq və ümumi rifaha töhfə verəcək.
Prezident Zərdari həmçinin, Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında tarixi Sazişin imzalanması münasibətilə səfiri təbrik edib və bunu regionda davamlı sülh, sabitlik və inkişaf yolunda mühüm addım kimi qiymətləndirib.
O, Pakistanla Azərbaycan arasında birbaşa aviareysin açılmasını alqışlayaraq, bunun ticarət, turizm və insanlar arasında təmaslar üçün yeni imkanlar yaratdığını bildirib.
Bundan əlavə, Prezident Pakistanın Cammu və Kəşmirlə bağlı mövqeyinə, xüsusilə İƏT Əlaqə Qrupu çərçivəsində göstərdiyi davamlı dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре