Doğulduğunuz tarixdə sizə hansı sehrli güc verilib?
Həyatda təsadüflər yoxdur. Dünyamızda baş verən hər şey müəyyən səbəb-nəticə əlaqəsinə əsaslanır. Kimya, okkultizm və numerologiya baxımından doğum tarixiniz təsadüfi rəqəmlərdən ibarət deyil. Doğulduğunuz tarix təbiətin sizə bəzi özəl xüsusiyyətlər bəxş etdiyi anlamaq olar.
İnanıb-inanmamağınız önəm daşımır. Bu məlumatı heç vaxt yoxlamasanız da, sizə verilən hədiyyə həmişə sizinlədir.
Sehrli gücünüzü öyrənmək üçün doğum gününüz, ayınız və ilin rəqəmlərini toplayın, bir rəqəm çıxana qədər toplamağa davam edin. Məsələn, 1978-ci ilin 1 avqustunda doğulmusunuzsa: 1 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8 = 34, 3 + 4 = 7.
Alınan rəqəmə görə təbiətin sizə bəxş etdiyi unikal gücü kəşf edəcəksiniz.
1 Möcüzə
Əgər nəticə 1-disə, bu rəqəm yaratmaq və iradə deməkdir. Belə insanlar güclü sehr qabiliyyətlərinə malikdir, sehr aləminin açarını daşıyırlar. Onların iradəsi möhkəmdir, amma bu gücü hər kəsi idarə etmək üçün istifadə etməməlidirlər.
Gücünüz: Cəsarət və iradə
2 Empatiya
Bu rəqəmə sahib olanlar ətrafdakı enerjilərə digər insanlardan daha həssasdır. Kiçik yaşlarından başqalarının hisslərini dərk edir, onların ağrısını hiss edirlər. Bu güc onların ürəyindədir və intuitiv olaraq başqalarına dəstək ola bilirlər.
Gücünüz: Xəyallar və intuisia
3 Üç üzlü ay
Bu rəqəm ayın üç mərhələsini simvollaşdırır və siz "Üç üz tanrısının bələdçisi" sayılırsınız. Yaratmaq və məhv etmə gücü eyni anda sizin içindədir. Düşüncələriniz və arzularınız reallığa çevrilə bilər, buna görə diqqətli olmaq vacibdir.
Gücünüz: Yaratmaq və dağıtmaq
4 Elementalist
4 rəqəmi Yer kürəsinin dörd əsas elementini - Od, Su, Hava və Torpağı simvollaşdırır. Siz bu elementlərin enerjisini özünüzdə birləşdirmiş, ağıllı və rasional bir insansınız. Bu güc ətrafınızdakı mənfi enerjiləri dəf etməyə imkan verir.
Gücünüz: Elemental sehr
5 Ruhani
5 rəqəmi beşinci elementi - Ruhu təmsil edir. Bu gücə malik olanlar mənəvi dünyaya yaxın, axirət aləmi ilə əlaqə qura bilən şəxslərdir. Onlar əla spiritualist və ruhlarla əlaqə qurma qabiliyyətinə malikdirlər.
Gücünüz: Ruhlarla əlaqə və magiya
6 Günəşin oğlu
6 rəqəmi Günəş enerjisini ifadə edir. Sizdə güclü enerji və şəfavermə qabiliyyəti var. Gücünüzlə məsuliyyətlə davranmalı, başqalarının ziyanına istifadə etməməlisiniz.
Gücünüz: Ritual sehr və şəfa
7 Ayın şagirdi
7 rəqəmi ayın sehrini və təmiz gücünü əks etdirir. Siz doğuşdan intuisiya və uzaqgörənliklə seçilmisiniz. Xəyallarınız tez-tez peyğəmbərlik xarakteri daşıyır və reallığa çevrilir.
Gücünüz: Uzaqgörənlik
8 Ənənəvi cadu
8 rəqəmi sehrli güclərin ən güclülərindən biridir. Sizdə daxili kompas var və doğru ilə yanlış arasında sərt sərhəd çəkirsiniz. Bu güc enerji manipulyasiyası və kimya ilə əlaqəlidir.
Gücünüz: Enerji manipulyasiyası və kimyagərlik
9 Şaman
9 rəqəmi bitiş və yenidən doğuşu təmsil edir. Siz görünməyən dünyaları görə bilən, artistik və qeyri-adi düşüncəyə malik birisiniz. Ruhlar və kabuslarla əlaqə yarada, sağalda bilərsiniz.
Gücünüz: Astral proyeksiya
Bu rəqəmlər vasitəsilə özünüzdə olan sehrli gücləri kəşf edib, həyatınızı daha mənalı və dərin yaşaya bilərsiniz.
