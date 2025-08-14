https://news.day.az/azerinews/1774012.html Pakistan davamlı dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirir Pakistan Azərbaycan hökumətinin və xalqının davamlı dəstəyini həmişə yüksək qiymətləndirəcək və xatırlayacaqdır. Day.Az xəbər verir ki, bunu Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin ölkəsinin Müstəqillik Gününün 78-ci ildönümü münasibətilə keçirilən tədbirdə deyib.
Pakistan davamlı dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirir
Pakistan Azərbaycan hökumətinin və xalqının davamlı dəstəyini həmişə yüksək qiymətləndirəcək və xatırlayacaqdır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin ölkəsinin Müstəqillik Gününün 78-ci ildönümü münasibətilə keçirilən tədbirdə deyib.
"Hindistanın təxribatına qarşı Pakistanın qəti cavabından sonra bütün dünya şahid oldu ki, bu il mayın 28-də həm Azərbaycan, həm də Pakistan üçün xüsusi bir gündə ölkələrimiz Laçında Türkiyə ilə birgə bayramı necə qeyd etdilər", o vurğulayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре