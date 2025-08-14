Azərbaycan ərazisindən keçən dəhlizlərdə daşınan yüklərin həcmi 16 milyon tonu ötüb
Birinci yarımildə nəqliyyat dəhlizlərində daşınmış yüklərin həcmi 16 milyon tonu ötüb.
Bu barədə Trend Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, cari ilin yanvar-iyun aylarında nəqliyyat dəhlizlərində dəmir yolu nəqliyyatı ilə 7120,1 min ton, dəniz nəqliyyatı ilə 3752,2 min ton və avtomobil nəqliyyatı ilə 5307,7 min ton yük daşınıb.
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə daşınmış yüklərin həcmi 8300,8 min ton, o cümlədən Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi ilə 4088,9 min ton, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ilə 4690,5 min ton, Şimal-Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə 2930,4 min ton, Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə daşınmış yüklərin həcmi isə 258,2 min ton təşkil edib.
Dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınmış yüklərin 45,8 faizini, avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmış yüklərin 42,3 faizini, dəniz nəqliyyatı ilə daşınmış yüklərin 95,1 faizini tranzit yüklər təşkil edib.
