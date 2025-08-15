https://news.day.az/azerinews/1774240.html İsmayıllıda bostan bitkilərinin arasında çətənə kolu yetişdirən şəxs həbs olunub İsmayıllı rayonunda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasına qarşı polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat keçirilib. DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan Day.Az-a bildirilib ki, tədbirlərlə 55 yaşlı Aydın Allahverdiyev saxlanılıb.
İsmayıllıda bostan bitkilərinin arasında çətənə kolu yetişdirən şəxs həbs olunub
İsmayıllı rayonunda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasına qarşı polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat keçirilib.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan Day.Az-a bildirilib ki, tədbirlərlə 55 yaşlı Aydın Allahverdiyev saxlanılıb. Onun həyətyanı sahəsindən bostan bitkilərinin arasında əkdiyi 76 ədəd çətənə bitkisi aşkarlanıb.
Saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkiləri satmaq məqsədilə yetişdirdiyini bildirib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, A.Allahverdiyev barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре