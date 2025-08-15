Alimlərdən təyyarə ölçüsündə asteroidin Yerə yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq
"2025 PM" asteroidi təhlükəli göy cismi kimi təsnif edilir, lakin Yerə yaxın olmasına baxmayaraq, onun planet tərəfindən tutulma ehtimalı çox azdır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, diametri 50 metr olan "2025 PM" asteroidi bu həftənin sonunda Yer kürəsinin yanından keçəcək. Asteroid avqustun 17-də Yerdən Ay orbitinin təxminən bir diametrində məsafədə olacaq.
NASA-nın "Jet Propulsion" laboratoriyası da göy cisminin yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq edib.
Qeyd olunur ki, "2025 PM" ölçülərinə görə təyyarə ilə müqayisə oluna bilər və Yerə mümkün olan ən yaxın - 1 milyon kilometrdən çox məsafədə planetimizə yaxınlaşacaq.
