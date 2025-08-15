Azərbaycanda ölüm hallarının sayı azalıb

Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində ölkədə 29400 ölüm halı qeydə alınıb.

Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

 

Bildirilib ki, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 5,9-dan 5,8-ə düşmüşdür.

 