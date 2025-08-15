https://news.day.az/azerinews/1774256.html Azərbaycanda ölüm hallarının sayı azalıb Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində ölkədə 29400 ölüm halı qeydə alınıb. Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. Bildirilib ki, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 5,9-dan 5,8-ə düşmüşdür.
