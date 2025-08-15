https://news.day.az/azerinews/1774282.html Azərbaycanda çoxuşaqlı olduğu üçün müavinət alan qadınların sayı açıqlandı Hazırda ölkə üzrə beşdən çox uşağı olan 2 861 qadın ümumilikdə 12 791 uşağa görə sosial müavinət alır. Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan (DSMF) məlumat verilib. Bildirilib ki, 2025-ci ilin ilk 6 ayında beşdən çox uşağı olan 243 qadına ümumilikdə 1 429 uşağa görə müavinət təyin olunub.
Azərbaycanda çoxuşaqlı olduğu üçün müavinət alan qadınların sayı açıqlandı
Hazırda ölkə üzrə beşdən çox uşağı olan 2 861 qadın ümumilikdə 12 791 uşağa görə sosial müavinət alır.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan (DSMF) məlumat verilib.
Bildirilib ki, 2025-ci ilin ilk 6 ayında beşdən çox uşağı olan 243 qadına ümumilikdə 1 429 uşağa görə müavinət təyin olunub.
"Hazırda hər uşağa görə təyin olunan müavinətin məbləği 140 manat təşkil edir", - məlumata əlavə edilib.
Qeyd edək ki, 2018-2025-ci illərdə icra olunan davamlı sosial islahatlar beşdən çox uşağı olan qadınlara hər uşağa görə aylıq müavinətin 4,2 dəfə artaraq 33 manatdan 140 manata çatmasına imkan verib.
