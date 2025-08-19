https://news.day.az/azerinews/1774923.html “Liverpul” yunanıstanlı futbolçu ilə vidalaşacaq İngiltərənin "Liverpul" klubu futbolçusu Kostas Tsimikas ilə yollarını ayıracaq. Day.Az xəbər verir ki, futbolçu özü də karyerasını İngiltərədən kənarda davam etdirmək niyyətindədir. 29 yaşlı oyunçu transfer pəncərəsi bitmədən ayrılacaq. K.Tsimikas "qırmızılar"a 5 il əvvəl "Olimpiakos"dan 13 milyon avroya keçib.
