Pakistanda güclü yağışlar: ölənlərin sayı artıb

Pakistanın Xayber-Paxtunxva bölgəsində son üç gün ərzində yağan güclü yağışlar və daşqınlar nəticəsində 358 nəfər həlak olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli KİV-ləri məlumat yayıb.

 

Məlumata görə, avqustun 15-də başlayan güclü yağışlar əyalətə böyük ziyan vurub.

Ötən həftə yerli hökumət fövqəladə vəziyyət elan edib.