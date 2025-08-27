https://news.day.az/azerinews/1776612.html Dövlət xəttilə verilmiş ipoteka kreditinin həcmi 3,6 milyard manatı ötüb Bugünədək İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) xətti ilə 55 375 borcalana 3,611 milyard manat kredit verilib. Bu barədə Day.Az İKZF-dən məlumat əldə edib. Bundan başqa, zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği 581 milyon manata bərabər olub. 7 793 mənzil isə kirayəyə vermək yolu ilə realizə edilib.
Dövlət xəttilə verilmiş ipoteka kreditinin həcmi 3,6 milyard manatı ötüb
Bugünədək İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) xətti ilə 55 375 borcalana 3,611 milyard manat kredit verilib.
Bu barədə Day.Az İKZF-dən məlumat əldə edib.
Bundan başqa, zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği 581 milyon manata bərabər olub.
7 793 mənzil isə kirayəyə vermək yolu ilə realizə edilib.
İKZF 2017-ci ilin sonunda "Azərbaycan İpoteka Fondu" və "Kredit Zəmanət Fondu" ASC-lərin birləşməsi nəticəsində yaradılıb və onların hüquqi varisidir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре