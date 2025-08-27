https://news.day.az/azerinews/1776623.html ABŞ-də məktəbdə atışma olub Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Minnesota ştatının Minneapolis şəhərindəki katolik məktəbində atışma baş verib. Trend-in məlumatına görə, bu barədə ştatın qubernatoru Tim Uolz məlumat verib. "Bu dəhşətli zorakılıq aktına məruz qalan uşaqlarımız və müəllimlərimiz üçün dua edirəm", - deyə o, sosial media hesabında yazıb.
ABŞ-də məktəbdə atışma olub
Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Minnesota ştatının Minneapolis şəhərindəki katolik məktəbində atışma baş verib.
Trend-in məlumatına görə, bu barədə ştatın qubernatoru Tim Uolz məlumat verib.
"Bu dəhşətli zorakılıq aktına məruz qalan uşaqlarımız və müəllimlərimiz üçün dua edirəm", - deyə o, sosial media hesabında yazıb.
Uolz bildirib ki, səlahiyyətli şəxslər hadisə yerindədirlər.
Polis isə atəş açan şəxsin zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb.
Qurbanların sayı barədə hələlik məlumat verilməyib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре