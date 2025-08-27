https://news.day.az/azerinews/1776630.html Türkiyədə Kapalıçarşıda əməliyyat - 1,2 milyard lirəlik brilyant ələ keçirildi Türkiyənin İstanbul şəhərində qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən brilyantlarla bağlı aparılan istintaq çərçivəsində məşhur Kapalıçarşıda 23 iş yerində əməliyyat keçirilib. Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, əməliyyat zamanı 40 şübhəli saxlanılıb.
Türkiyənin İstanbul şəhərində qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən brilyantlarla bağlı aparılan istintaq çərçivəsində məşhur Kapalıçarşıda 23 iş yerində əməliyyat keçirilib.
Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, əməliyyat zamanı 40 şübhəli saxlanılıb.
Həmçinin, axtarışlar zamanı brilyant, müxtəlif qiymətli daşlar, 135 zinət əşyası, 1 132 qiymətli metal, odlu silahlar, 267 tarixi əsər və çox sayda rəqəmsal materiallar ələ keçirilərək müsadirə edilib.
Qiymətli daşların təxmini bazar dəyəri isə 1 milyard 250 milyon türk lirəsi (təxminən 52 milyon manat) məbləğindədir.
