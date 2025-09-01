https://news.day.az/azerinews/1777404.html Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində növbəyə yazılma prosesi müvəqqəti dayandırılır Sentyabrın 1-dən məktəbəqədər təhsil müəssisələrində qrupların komplektləşdirilməsi məqsədilə növbəyə yazılma prosesi müvəqqəti dayandırılır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qrupların komplektləşdirilməsi prosesi 1-15 sentyabr tarixlərini əhatə edəcək.
Bildirilib ki, qrupların komplektləşdirilməsi prosesi 1-15 sentyabr tarixlərini əhatə edəcək. Komplektləşdirilmə prosesi yekunlaşdıqdan sonra isə uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisələrində boş yerlərə qəbulu il boyu davam etdiriləcək.
Qeyd edək ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi bq.edu.az portalı vasitəsilə elektron formada həyata keçirilir.
